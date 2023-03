Valanga Courmayeur, trovato il corpo della scialpinista svedese dispersa. Salgono a due le vittime (Di lunedì 20 marzo 2023) La Valanga che ieri, domenica 19 marzo 2023, ha travolto il Canale dello Spagnolo, in Val Veny, sopra Courmayeur, in Val d’Aosta ha causato un’altra vittima: è stato ritrovato il corpo senza vita della seconda scialpinista svedese. E’ stato recuperato questa mattina, lunedì 20 marzo 2023, dai soccorritori e trasportato a Courmayeur. Le operazioni di ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Lache ieri, domenica 19 marzo 2023, ha travolto il Canale dello Spagnolo, in Val Veny, sopra, in Val d’Aosta ha causato un’altra vittima: è stato riilsenza vitaseconda. E’ stato recuperato questa mattina, lunedì 20 marzo 2023, dai soccorritori e trasportato a. Le operazioni di ... TAG24.

Valanga sopra Courmayeur, trovato il corpo della seconda vittima La salma è stata portata a Courmayeur per le operazioni di riconoscimento che sono affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Entrèves. Valanga in Valtournenche, Valanga Val d'Aosta,recuperata dispersa 9.32 E' stato trovato anche il corpo del secondo disperso nella valanga che ieri ha interessato il canale degli Spagnoli a Courmayeur, in Valle d'Aosta. Si tratta di una sciatrice svedese di 25 anni, come l'altra vittima recuperata ieri. Courmayeur, valanga nel canale degli Spagnoli: trovata la seconda sciatrice morta La slavina domenica pomeriggio a circa 2.300 metri di quota. Vittime due giovani svedesi: salvi altri due ragazzi che facevano parte della comitiva.