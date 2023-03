Valanga a Courmayeur, la vittima è una donna di 25 anni (Di lunedì 20 marzo 2023) Uno sciatore è morto e un altro risulta disperso a seguito della Valanga avvenuta nel canale dello Spagnolo, in Valle d’Aosta sopra Courmayeur. Le operazioni di riconoscimento della vittima sono state affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza. Valanga a Courmayeur, la vittima è una donna Il corpo ritrovato dal Soccorso alpino poche ore fa sopra Courmayeur è quello di una donna svedese di 25 anni. La sciatrice è stata travolta dalla Valanga caduta del canale degli Spagnoli, in val Veny. Un’altra donna, della stessa età, risulta invece dispersa sotto la massa di neve. Si trovavano assieme a due ragazzi: secondo quanto si apprende uno di loro è stato già interrogato dalla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 marzo 2023) Uno sciatore è morto e un altro risulta disperso a seguito dellaavvenuta nel canale dello Spagnolo, in Valle d’Aosta sopra. Le operazioni di riconoscimento dellasono state affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza., laè unaIl corpo ritrovato dal Soccorso alpino poche ore fa sopraè quello di unasvedese di 25. La sciatrice è stata travolta dallacaduta del canale degli Spagnoli, in val Veny. Un’altra, della stessa età, risulta invece dispersa sotto la massa di neve. Si trovavano assieme a due ragazzi: secondo quanto si apprende uno di loro è stato già interrogato dalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per una valanga nel canalone del Vees, in val Veny, sopra Courmayeur (A… - fanpage : ?? ULTIM’ORA Una valanga si è staccata sopra Courmayeur. Si teme possano esserci degli sciatori sepolti dalla neve - MediasetTgcom24 : Valanga Courmayeur, la vittima è un 24enne svedese #valanga #19marzo #courmayeur - bobinetv : [ Aggiornamento ] Valanga a Courmayeur: morte entrambe le sciatrici #valledaosta #cronaca - - CristianChiani1 : RT @tg2rai: La valanga in un canalone nella zona di #Courmayeur, in Valle d'Aosta, che ha travolto un gruppo di sciatori impegnati in un fu… -