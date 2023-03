Utero in affitto, le Famiglie numerose: “È una pratica incivile, il ministro Roccella ha ragione” (Di lunedì 20 marzo 2023) La tutela dei diritti dei minori non c’entra con la pratica “incivile” della maternità surrogata. “A me sembra che, come giustamente ha affermato la ministra Eugenia Roccella, si stia cercando di spostare il dibattito dall’Utero in affitto al diritto dei bambini. E tutto questo nonostante i bambini siano ampiamente protetti dalle leggi italiane. Anche nel caso di coppie omosessuali, attraverso l’adozione in casi speciali”. Nel dibattito infuocato di queste ore sull’Utero in affitto, davanti alla narrazione della sinistra e della rete lgbt sulla deriva ‘oscurantista’ della destra, scende in campo Alfredo Caltabiano, presidente nazionale di Anfn, l’associazione che dà voce alle Famiglie numerose. Utero in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) La tutela dei diritti dei minori non c’entra con la” della maternità surrogata. “A me sembra che, come giustamente ha affermato la ministra Eugenia, si stia cercando di spostare il dibattito dall’inal diritto dei bambini. E tutto questo nonostante i bambini siano ampiamente protetti dalle leggi italiane. Anche nel caso di coppie omosessuali, attraverso l’adozione in casi speciali”. Nel dibattito infuocato di queste ore sull’in, davanti alla narrazione della sinistra e della rete lgbt sulla deriva ‘oscurantista’ della destra, scende in campo Alfredo Caltabiano, presidente nazionale di Anfn, l’associazione che dà voce allein ...

