Usa: lo speaker della Camera frena Trump: 'No a proteste in caso di arresto' (Di lunedì 20 marzo 2023) - Il repubblicano Mc Carthy, ridimensiona l'appello lanciato dall'ex presidente ai suoi sostenitori nel caso fosse ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 marzo 2023) - Il repubblicano Mc Carthy, ridimensiona l'appello lanciato dall'ex presidente ai suoi sostenitori nelfosse ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... miriamartemisia : RT @ChanceGardi: 1. Kevin McCarthy, speaker della Camera USA: 'Alvin Bragg sta abusando del suo ufficio per prendere di mira il Presidente… - argentofisico : RT @ChanceGardi: 1. Kevin McCarthy, speaker della Camera USA: 'Alvin Bragg sta abusando del suo ufficio per prendere di mira il Presidente… - ChanceGardi : 1. Kevin McCarthy, speaker della Camera USA: 'Alvin Bragg sta abusando del suo ufficio per prendere di mira il Pres… - NL_Newslinet : RT @NL_Newslinet: TuneIN, il più importante aggregatore di flussi streaming radiofonici al mondo, integrato in numerosi car entertainment s… - NL_Newslinet : TuneIN, il più importante aggregatore di flussi streaming radiofonici al mondo, integrato in numerosi car entertain… -