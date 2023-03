Uomo si sente male sul volo Palermo-Orio: atterraggio d’emergenza (Di lunedì 20 marzo 2023) Sul volo Palermo-Bergamo di lunedì mattina (20 marzo) un passeggero ha avuto un malore e il pilota è stato costretto ad atterrare allo scalo di Pescara. L’aereo Ryanair era partito da poco più di un’ora dall’aeroporto Falcone Borsellino, ma durante il volo verso Orio al Serio uno dei passeggeri si è sentito male. A quel punto il comandante ha chiesto l’autorizzazione per atterrare nello scalo più vicino. Così è stato deciso per la città abruzzese. L’Uomo, già con problemi cardiaci, è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza medicalizzata del 118 che lo attendeva in pista e trasportato all’ospedale Santo Spirito di Pescara dove è stato ricoverato per accertamenti medici. Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 marzo 2023) Sul-Bergamo di lunedì mattina (20 marzo) un passeggero ha avuto un malore e il pilota è stato costretto ad atterrare allo scalo di Pescara. L’aereo Ryanair era partito da poco più di un’ora dall’aeroporto Falcone Borsellino, ma durante ilversoal Serio uno dei passeggeri si è sentito. A quel punto il comandante ha chiesto l’autorizzazione per atterrare nello scalo più vicino. Così è stato deciso per la città abruzzese. L’, già con problemi cardiaci, è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza medicalizzata del 118 che lo attendeva in pista e trasportato all’ospedale Santo Spirito di Pescara dove è stato ricoverato per accertamenti medici.

