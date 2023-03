Uomini e Donne | registrazione 19 marzo 2023 | smascherata un’altra dama | Lavinia in lacrime

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 20 marzo 2023) Domenica scorsa si è registrata una nuova puntata diche ha visto protagonista unadel trono over, Paola Ruocco, che ha ricevuto accuse molto pesanti da Armando Incarnato, il quale ha portato le prove che la donna avrebbe un manager e dunque sarebbe più interessata al mondo dello spettacolo che a trovare l’amore. Guai in vista anche perMauro. Alessio Corvino, infatti, non si è presentato in studio nonostante la tronista il giorno precedente lo avesse rincorso in. Per finire, le vicende di Gemma Galgani ancora alle prese con le profferte alquanto spinte di Silvio e una sfilata dal titolo “Ti lascio senza fiato”., pesante segnalazione sulladel trono over Paola Ruocco La puntata di ...