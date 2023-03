Uomini e donne oggi, Maria De Filippi si accascia a terra: la conduttrice si è sentita male? (Di lunedì 20 marzo 2023) Una puntata quella di oggi di Uomini e donne molto movimentata, almeno in termini piccanti. Protagonisti ancora una volta Gemma Galgani e Silvio, che hanno portato in studio l’ennesimo siparietto piccante. Tutto è iniziato dal racconto della loro ultima esterna che si svolta in una SPA.. La coppia purtroppo ancora non riesce a trovare il L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di lunedì 20 marzo 2023) Una puntata quella didimolto movimentata, almeno in termini piccanti. Protagonisti ancora una volta Gemma Galgani e Silvio, che hanno portato in studio l’ennesimo siparietto piccante. Tutto è iniziato dal racconto della loro ultima esterna che si svolta in una SPA.. La coppia purtroppo ancora non riesce a trovare il L'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Simone #Pillon: 'Se si dice che due donne o due uomini fanno una famiglia, allora perché non tre o quattro? In Olan… - SimonaMalpezzi : Migliaia di donne e uomini in piazza a Milano contro chi vuole negare i diritti delle bambine e dei bambini. Colmia… - mentecritica : Bambini costretti ad assistere allo stupro dei loro cari o a rimanere in un seminterrato per giorni insieme ai loro… - PIPPOILGIUSTO : @ablackphantom Donne: soffrono gli uomini in una maniera indescrivibile e poi il loro destino è sempre quello di morire di cazzo - Gelsomi67619643 : RT @MadameA02: Io sono una bambina che ha avuto una crescita squilibrata per colpa di un uomo e di una donna. 2 uomini, 2 donne, coppia ete… -