Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 20/03/23 (Di lunedì 20 marzo 2023) Due cose ho l’urgenza di dire dopo la puntata di Uomini e Donne di oggi. La prima è che Silvio Venturato mi fa SCASSARE. Giuro, io impazzisco per la sua schiettezza, così diretto e spiazzante che manco i bimbi. E, onestamente, lì dentro quasi mai m’era capitato di credere ciecamente ai racconti di un cavaliere, tanto sono dei quaquaraquà solitamente. Invece nel suo caso non solo non mi viene mai mezzo dubbio ma sulla sua onestà ci metterei proprio la mano di Gianni Sperti sul fuoco, per dire. La seconda è che Gemma Galgani è di una FALSITA’ ALLUCINANTE. Ma proprio falsa che più falsa non si può, oh. Ha passato SESSANTACINQUE MINUTI a SCASSARCILAMMMINCH*A perché “ho detto le stesse cose che ha detto lui, solo che io le ho raccontate in maniera diversa!” come se i concetti espressi da lei e da quel poraccio oggi in ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 marzo 2023) Due cose ho l’urgenza di dire dopo ladidi oggi. La prima è che Silvio Venturato mi fa SCASSARE. Giuro, io impazzisco per la sua schiettezza, così diretto e spiazzante che manco i bimbi. E, onestamente, lì dentro quasi mai m’era capitato di credere ciecamente ai racconti di un cavaliere, tanto sono dei quaquaraquà solitamente. Invece nel suo caso non solo non mi viene mai mezzo dubbio masua onestà ci metterei proprio la mano di Gianni Sperti sul fuoco, per dire. La seconda è che Gemma Galgani è di una FALSITA’ ALLUCINANTE. Ma proprio falsa che più falsa non si può, oh. Ha passato SESSANTACINQUE MINUTI a SCASSARCILAMMMINCH*A perché “ho detto le stesse cose che ha detto lui, solo che io le ho raccontate in maniera diversa!” come se i concetti espressi da lei e da quel poraccio oggi in ...

