Uomini e Donne: come sta Luca Salatino dopo l'intervento (Di lunedì 20 marzo 2023) L'ex tronista di "Uomini e Donne" ed ex "gieffino vip" Luca Salatino si è sottoposto all'intervento alla schiena che aveva annunciato. come sta ora? Scopriamolo insieme! Uomini e Donne: com'è andata l'operazione di Luca Salatino Luca ha voluto informare i suoi follower direttamente dal suo letto d'ospedale con una "Story". Ha spiegato che il nervo ha subito danni e non gli consente di muoversi agevolmente. La frase più preoccupante dell'ex pugile, è che non sa se riuscirà a riavere forza nella gamba e il nervo si sistemerà: ci vorrà tempo per scoprirlo! Il ragazzo termina però con messaggi rincuoranti. E' riuscito persino a pubblicare alcune "Stories" simpatiche su un ex compagno di stanza, che l'ha ...

