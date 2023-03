Uomini e Donne, Armando smaschera Desdemona: la Dama corre via dallo studio, scena epica (Di lunedì 20 marzo 2023) La puntata del 20 marzo 2023 di Uomini e Donne si preannuncia ancora una volta ricca di sorprese. In seguito alla registrazione più recente, sembra esserci davvero tanta carne al fuoco, con diversi spunti di interesse da porre in evidenza. Ecco le anticipazioni della nuova puntata pomeridiana del programma, come sempre condotto da Maria De Filippi e con gli ormai soliti protagonisti proveniente dai troni Classici e Over. Di cosa si parlerà nella prossima puntata Quali saranno i temi salienti del prossimo episodio di Uomini e Donne? Dando un’occhiata al trono Classico, ampio spazio sarà riservato alla bella Lavinia e all’aitante Luca, entrambi molto ambiti da parte di numerosi corteggiatori. Concentrandosi invece sul trono Over, la vicenda basata sulla coppia formata da Gemma e Silvio campeggia da diverse ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 20 marzo 2023) La puntata del 20 marzo 2023 disi preannuncia ancora una volta ricca di sorprese. In seguito alla registrazione più recente, sembra esserci davvero tanta carne al fuoco, con diversi spunti di interesse da porre in evidenza. Ecco le anticipazioni della nuova puntata pomeridiana del programma, come sempre condotto da Maria De Filippi e con gli ormai soliti protagonisti proveniente dai troni Classici e Over. Di cosa si parlerà nella prossima puntata Quali saranno i temi salienti del prossimo episodio di? Dando un’occhiata al trono Classico, ampio spazio sarà riservato alla bella Lavinia e all’aitante Luca, entrambi molto ambiti da parte di numerosi corteggiatori. Concentrandosi invece sul trono Over, la vicenda basata sulla coppia formata da Gemma e Silvio campeggia da diverse ...

