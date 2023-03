Uomini e Donne anticipazioni 20 marzo 2023 | il trono di Lavinia | ultime news su Gemma e Silvio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo la nuova registrazione dic’è attesa per capire cosa vedremo in tv nelle prossime puntate già a partire dalla puntata di oggi lunedì 20. Tanti, tantissimi i temi in ballo a partire dae, a seguire, lesu. E ve lo diciamo subito: ci aspettano giorni davvero carichi di emozioni e colpi di scena. Ma cosa è successo dunque durante l’ultima registrazione? E cosa vedremo in tv oggi pomeriggio? Ecco tutto quello che sappiamo al momento.puntata lunedì 20, cosa vedremo in tv Come sempre infatti nel weekend sono state registrate le nuove puntate di ...