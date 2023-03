Uomini e Donne, anticipazioni 20-22 marzo: novità per Riccardo Guarnieri (Di lunedì 20 marzo 2023) Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne, quelle che saranno trasmesso tra lunedì 20 e mercoledì 22 marzo, rivelano che si comincerà, come di consueto, dal trono over. Al centro dell'attenzione ci saranno, innanzitutto, Gemma Galgani e il suo spasimante Silvio. Successivamente, poi, sarà la volta di Riccardo Guarnieri, il quale si troverà a conoscere una nuova dama che lo lascerà totalmente senza parole. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Lavinia Mauro farà un'esterna molto toccante con Alessio Campoli. Su Alessio Corvino, invece, ci sarà una segnalazione che creerà sgomento. Gemma restia, Riccardo spiazzato: puntate Uomini e Donne 20-22 marzo 2023 Nelle puntate di Uomini ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 20 marzo 2023) Ledelle prossime puntate di, quelle che saranno trasmesso tra lunedì 20 e mercoledì 22, rivelano che si comincerà, come di consueto, dal trono over. Al centro dell'attenzione ci saranno, innanzitutto, Gemma Galgani e il suo spasimante Silvio. Successivamente, poi, sarà la volta di, il quale si troverà a conoscere una nuova dama che lo lascerà totalmente senza parole. Per quanto riguarda il trono classico, invece, Lavinia Mauro farà un'esterna molto toccante con Alessio Campoli. Su Alessio Corvino, invece, ci sarà una segnalazione che creerà sgomento. Gemma restia,spiazzato: puntate20-222023 Nelle puntate di...

