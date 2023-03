‘Un’estate da Belvedere’ | il 5 settembre Bollani in concerto

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStefanoina Un’Estate da BelvedeRE 2023. Il pianista, cantante e compositore si esibirà martedì 5in piano solo al Belvedere di San Leucio (Caserta), nell’ambito dell’ottava edizione del festival diretto da Massimo Vecchione e organizzato da Lwr S.r.l. con la supervisione artistica di Ventidieci, in partenariato con il Comune di Caserta. I Biglietti per assisteresono già in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone e Go2 al costo di 50 euro + prevendita per la poltronissima gold, 40,90 euro per la poltronissima, 35 euro per la poltrona, 31,30 per la seconda poltrona e 22,60 euro per la terza poltrona. La musica di Stefanonon conosce confini, sconfessa i generi musicali e si nutre di tutti quei momenti magici con artisti ...