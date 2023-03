Under 21, Nicolato: “Ora dobbiamo alzare il livello. Ci saranno tante opportunità per i nuovi” (Di lunedì 20 marzo 2023) I diversi campionati si fermano, tornano in scena le nazionali fra cui anche la Nazionale Under 21 di Paolo Nicolato. In vista delle due sfide amichevoli contro Serbia (venerdì 24 marzo a Backa Topola) e Ucraina (lunedì 27 marzo a Reggio Calabria) il Commissario Tecnico degli azzurrini ha parlato in conferenza stampa, parlando soprattutto di quelle che saranno le tappe e gli step da compiere per inseguire un piazzamento importante all’Europeo di giugno. Queste le parole di Nicolato. Sulla preparazione in vista Europeo: “Ho voluto delle partite contro squadre di buon livello, perché nelle difficoltà possiamo capire i nostri punti deboli. Si tratta di due formazioni diverse, che ci permetteranno di testare un po’ tutti i giocatori convocati, sperando qualcuno riesca a mettersi in ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) I diversi campionati si fermano, tornano in scena le nazionali fra cui anche la Nazionale21 di Paolo. In vista delle due sfide amichevoli contro Serbia (venerdì 24 marzo a Backa Topola) e Ucraina (lunedì 27 marzo a Reggio Calabria) il Commissario Tecnico degli azzurrini ha parlato in conferenza stampa, parlando soprattutto di quelle chele tappe e gli step da compiere per inseguire un piazzamento imporall’Europeo di giugno. Queste le parole di. Sulla preparazione in vista Europeo: “Ho voluto delle partite contro squadre di buon, perché nelle difficoltà possiamo capire i nostri punti deboli. Si tratta di due formazioni diverse, che ci permetteranno di testare un po’ tutti i giocatori convocati, sperando qualcuno riesca a mettersi in ...

