Una perturbazione è in transito ma l' alta pressione sta tornando

(Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Il giorno dell'equinozio vede una saccatura depressionaria, con una piccola goccia d'aria fredda in quota, transitare sul Mediterraneo centrale. Condizioni meteo instabili o a tratti perturbate nelle prossime ore prima sulle regioni del Centro e poi anche al Sud dove non mancheranno piogge e temporali sparsi. I prossimi giorni vedranno però un generale miglioramento grazie alla rimonta dell'sul Mediterraneo. Temperature in rialzo con valori al di sopra delle medie di diversi gradi. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano almeno fino all'ultimo weekend del mese condizioni meteo stabili; attenzione però che proprio entro l'inizio della prossima settimana una nuovapotrebbe avvicinarsi all'Italia. Previsioni meteo per oggi: AL NORD Tempo per lo più stabile al mattino sulle ...