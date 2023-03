Una mossa geniale per dare scacco matto alla solitudine – Video (Di lunedì 20 marzo 2023) Aiutare gli anziani a non restare soli, specie quando non hanno più nessuno oppure figli e parenti sono lontani. Ecco allora il punto d’incontro tra loro e gli studenti o lavoratori fuori sede: un’iniziativa particolare che ha valore ambivalente. Lei ha 84 anni mentre lui è uno studente universitario, fuori sede, a Milano. Ed ecco L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 20 marzo 2023) Aiutare gli anziani a non restare soli, specie quando non hanno più nessuno oppure figli e parenti sono lontani. Ecco allora il punto d’incontro tra loro e gli studenti o lavoratori fuori sede: un’iniziativa particolare che ha valore ambivalente. Lei ha 84 anni mentre lui è uno studente universitario, fuori sede, a Milano. Ed ecco L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @BreauxGgg @Schuldensuehner No non vengono prima. Non c'è bail-in. Questa è una perdita imposta dal regolatore che… - putino : Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incaricato il primo ministro Denys Shmyhal di studiare la possibilità d… - andreap46674638 : RT @VEParsi1: La mossa dell'Aja rende Putin un leader dimezzato. Le sue visite sono farsesche, tristi parodie di quelle di Zelensky a un pa… - MarcoTortori : RT @valy_s: #Travaglio “quella della CPI è una mossa politica, voluta da un procuratore inglese, per neutralizzare un eventuale germoglio d… - Piergiulio58 : Il mondo non deve essere ingannato da alcuna mossa tattica della Russia sostenuta dalla Cina: lo ha detto in una co… -