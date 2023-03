Una "12 ore di Sebring" in chiaroscuro per Cetilar Racing (Di lunedì 20 marzo 2023) Un inconveniente tecnico nelle fasi conclusive fa scivolare in 14° posizione di classe la Rerrari 296 GT3 numero 47 di Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco Leggi su lanazione (Di lunedì 20 marzo 2023) Un inconveniente tecnico nelle fasi conclusive fa scivolare in 14° posizione di classe la Rerrari 296 GT3 numero 47 di Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rulajebreal : Ore che Putin è ufficialmente ricercato per crimini di guerra, penso alla giornalista #MarieColvin che ha denunciat… - LVaticana : #20marzo 'Qualche parola prima dell’Apocalisse. Leggere il #Vangelo in tempi di crisi'. In #libreria da oggi, il nu… - AmiciUfficiale : Ci siamo! QUESTA SERA ore 21.20 tutti sintonizzati su Canale 5 per la prima puntata del Serale di #Amici22, pronti… - toninopanevino1 : RT @SandroSca_rpa: Questi hanno salvato una stagione con 1 sconfitta ogni 3 partite, solo e soltanto per una PARATA clamorosa di Dumfries c… - Juve_Gelo : RT @SandroSca_rpa: Questi hanno salvato una stagione con 1 sconfitta ogni 3 partite, solo e soltanto per una PARATA clamorosa di Dumfries c… -