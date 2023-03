Un viaggio nella Repubblica Dominicana nel 2023? Ecco cosa visitare (Di lunedì 20 marzo 2023) Vi siete mai chiesto cosa visitare in Repubblica Dominicana al di fuori delle spiagge? Come abbiamo già detto questo Paese è conosciuto per i suoi Colori, l’Artigianato e le bellissime coste.. ma in realtà offre ancora di più! Cominciamo con il nostro elenco di cose da vedere in questa magnifica isola Caraibica. Cominciamo dalla Capitale: Santo Domingo! (Scontato).. Eppure non parleremo della capitale in sé, ma della Zona Coloniale, perché questa area della città offre magnifiche architetture spagnolo e sembra di essere fuori dal mondo, in un parco a tema. Dimenticate i colori che distinguono la città, perchè qui troverete più bianco che altro! In più, stanno rendendo la zona sempre più moderna e SICURA! Il Parco Archeologico de La Isabela, si trova a Puerto Plata e fu il primo insediamento Europeo in ... Leggi su moltouomo (Di lunedì 20 marzo 2023) Vi siete mai chiestoinal di fuori delle spiagge? Come abbiamo già detto questo Paese è conosciuto per i suoi Colori, l’Artigianato e le bellissime coste.. ma in realtà offre ancora di più! Cominciamo con il nostro elenco di cose da vedere in questa magnifica isola Caraibica. Cominciamo dalla Capitale: Santo Domingo! (Scontato).. Eppure non parleremo della capitale in sé, ma della Zona Coloniale, perché questa area della città offre magnifiche architetture spagnolo e sembra di essere fuori dal mondo, in un parco a tema. Dimenticate i colori che distinguono la città, perchè qui troverete più bianco che altro! In più, stanno rendendo la zona sempre più moderna e SICURA! Il Parco Archeologico de La Isabela, si trova a Puerto Plata e fu il primo insediamento Europeo in ...

