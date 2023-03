Un posto al sole | anticipazioni 20 marzo | Silvia pressata dalla crisi del Caffè Vulcano

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 20 marzo 2023) Stasera 202023, su Rai Tre, andrà in onda una nuova puntata di Unal. La soap ambientata a Napoli, anche quest’anno sta registrando grandi ascolti. Cosa accadrà nel corso del nuovo appuntamento? Lefanno sapere, che l’attenzione verrà principalmente focalizzata su. Scopriamo qualche spoiler in più. Unal20Nel corso della nuova puntata di Unal, che andrà in onda stasera lunedì 202023, i telespettatori di Rai 3 assisteranno a dei nuovi colpi di scena. Ilcontinuerà ad attraversare una fase piuttosto complicata,prenderà in ...