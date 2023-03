Un po' Marchisio, un po' Pirlo: Fagioli è la miglior notizia in casa Juve (Di lunedì 20 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 marzo 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Jacop83 : RT @Gazzetta_it: Un po' Marchisio, un po' Pirlo: #Fagioli è la miglior notizia in casa #Juve - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Un po' Marchisio, un po' Pirlo: #Fagioli è la miglior notizia in casa #Juve - sportli26181512 : Un po' Marchisio, un po' Pirlo: Fagioli è la miglior notizia in casa Juve: Un po' Marchisio, un po' Pirlo: Fagioli… - Zelgadis265 : RT @Gazzetta_it: Un po' Marchisio, un po' Pirlo: #Fagioli è la miglior notizia in casa #Juve - ILTifosoBianco1 : RT @Gazzetta_it: Un po' Marchisio, un po' Pirlo: #Fagioli è la miglior notizia in casa #Juve -

Un po' Marchisio, un po' Pirlo: Fagioli è la miglior notizia in casa Juve Ieri, nel finale del derby d'Italia, Nicolò Fagioli era visibilmente stremato. Comprensibile, dopo una partita piena di cose e di corse, su e giù per San Siro, di qua un salvataggio su Barella e di là ... Juve, Fagioli clamoroso: 'Potevo essere dell'Inter. Sogno la 10 e la Champions' Mi ha sempre sostenuto fin dai tempi di Pirlo, lo ammiro tanto come persona ed è un giocatore ... Prendere la 8 e diventare capitano come Marchisio La numero 8 no, magari la 10, ma è prematuro per ... 'Non è da Juventus, che abbaglio': caos dopo l'Atalanta Ricordiamoci che i Pirlo e Marchisio sono diventati titolari più avanti con gli anni https://t.co/7H7Jnn23dM- Kozachi (@Kozachi_mg) January 23, 2023 Comunque il gol sbagliato è l'ultimo dei problemi ... Ieri, nel finale del derby d'Italia, Nicolò Fagioli era visibilmente stremato. Comprensibile, dopo una partita piena di cose e di corse, su e giù per San Siro, di qua un salvataggio su Barella e di là ...Mi ha sempre sostenuto fin dai tempi di, lo ammiro tanto come persona ed è un giocatore ... Prendere la 8 e diventare capitano comeLa numero 8 no, magari la 10, ma è prematuro per ...Ricordiamoci che isono diventati titolari più avanti con gli anni https://t.co/7H7Jnn23dM- Kozachi (@Kozachi_mg) January 23, 2023 Comunque il gol sbagliato è l'ultimo dei problemi ... Un po' Marchisio, un po' Pirlo: Fagioli è la miglior notizia in casa Juve La Gazzetta dello Sport