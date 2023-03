Un incontro ogni mese con il Governo per avere risposta alle domande dell'autotrasporto (Di lunedì 20 marzo 2023) Quanto occorrerà attendere ancora prima che il Governo con senta alle imprese di autotrasporto di incassare, finalmente, i 285 milioni per il recupero dei costi sostenuti per l'acquisto del gasolio, o ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Quanto occorrerà attendere ancora prima che ilcon sentaimprese didi incassare, finalmente, i 285 milioni per il recupero dei costi sostenuti per l'acquisto del gasolio, o ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Telethonitalia : La Convention Scientifica 2023 è giunta al termine. Una grande occasione di incontro e condivisione, per chi lavora… - paolo_capriotti : @Fronte_diclasse 12 milioni. Io quando cammino penso 'ogni 6 che incontro, uno è così' - ConversioneOrg : RT @MarcoRizzoPC: Incrociare le dita ad ogni eventuale incontro… - TV7Benevento : Ucraina: Boccia, 'incontro Xi-Putin? Vediamo, sperare in ogni azione per pace' - - JosArgu66843753 : RT @crucant: #RiflessioniDiPrimavera su #VentagliDiParole A ogni incontro con la primavera non so star quieta - sorge il desiderio antico,… -