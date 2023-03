Un bambino italiano si tre è a rischio povertà ed esclusione. L’allarme (Di lunedì 20 marzo 2023) La crisi economica morde famiglie e imprese, ma fino ad ora si è prestata poca attenzione alla condizione dei bambini, se non riguardo la frequenza scolastica durante i duri mesi della pandemia. Invece in Europa nel 2021 1 bambino su 4 è a rischio povertà o esclusione sociale, con un aumento dello 0,4% rispetto al 2020 e dell’1,6% rispetto al 2019 (quando il dato era pari al 22,8%), secondo i dati Eurostat. Si tratta del 24,4% dei bambini europei, che nel concreto si traduce in oltre 19,6 mln di bambini, di cui 2,85 mln solo in Italia. Numeri che, nonostante le differenze tra i vari Paesi, evidenziano una crisi che affligge tutto il continente. E che impatta su ogni aspetto della vita dei bambini: dalle condizioni materiali all’educazione, dalle relazioni familiari allo sviluppo personale e professionale. In sostanza, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 20 marzo 2023) La crisi economica morde famiglie e imprese, ma fino ad ora si è prestata poca attenzione alla condizione dei bambini, se non riguardo la frequenza scolastica durante i duri mesi della pandemia. Invece in Europa nel 2021 1su 4 è asociale, con un aumento dello 0,4% rispetto al 2020 e dell’1,6% rispetto al 2019 (quando il dato era pari al 22,8%), secondo i dati Eurostat. Si tratta del 24,4% dei bambini europei, che nel concreto si traduce in oltre 19,6 mln di bambini, di cui 2,85 mln solo in Italia. Numeri che, nonostante le differenze tra i vari Paesi, evidenziano una crisi che affligge tutto il continente. E che impatta su ogni aspetto della vita dei bambini: dalle condizioni materiali all’educazione, dalle relazioni familiari allo sviluppo personale e professionale. In sostanza, ...

