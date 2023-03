Umore | calendario e scontri diretti | cosa è cambiato nella corsa salvezza del Benevento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 5 minutiDue punti, due gol fatti e sei subiti in quattro partite, così larischia di rimanere un sogno. Marzo non ha regalato all’auspicata svolta e se ne sta andando con un bilancio avaro di soddisfazioni. I giallorossi hanno chiuso il mese nel peggiore dei modi, schiacciati da un Pisa che si è preso i tre punti all’Arena Garibaldi con il minimo sforzo. Il ritorno in campo è previsto per il primo aprile, tra undici giorni che scorreranno molto lentamente per la Strega, ora a tre punti da una posizione play out. La situazione è precipitata per gli uomini di Stellone, che non saranno aiutati neppure dal. Dopo la sosta ilfarà visita al Bari, sconfitto dalla Ternana ma ancora aggrappato al treno che conduce alle prime posizioni. Nel frattempo le altre ...