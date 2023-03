Ultimo racconta Alba e lancia frecciatine: “Nelle canzoni dico quello che vivo, può non piacere ma non si può criticare un pensiero” | VIDEO (Di lunedì 20 marzo 2023) Ultimo Alba presentazione dell’album a Roma. Il cantautore romano Niccolò Moriconi, il vero nome dell’artista, ha deciso di incontrare il suo pubblico al Teatro Quirino per raccontare la genesi del nuovo album “Alba”, stesso nome del singolo presentato all’Ariston. Il progetto discografico è stato definito dallo stesso Ultimo come il più importante della sua carriera. ... Ultimo racconta Alba e lancia frecciatine: “Nelle canzoni dico quello che vivo, può non piacere ma non si può criticare un pensiero” VIDEO TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023)presentazione dell’album a Roma. Il cantautore romano Niccolò Moriconi, il vero nome dell’artista, ha deciso di incontrare il suo pubblico al Teatro Quirino perre la genesi del nuovo album “”, stesso nome del singolo presentato all’Ariston. Il progetto discografico è stato definito dallo stessocome il più importante della sua carriera. ...: “che, può nonma non si puòunTAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ardovig : RT @Confronti_CNT: Nel suo ultimo libro, Francesca Lessa racconta del Piano Condor, la rete repressiva creata dalle dittature di Argentina,… - Confronti_CNT : Nel suo ultimo libro, Francesca Lessa racconta del Piano Condor, la rete repressiva creata dalle dittature di Argen… - Clusit : RT @VMware_IT: L'ultimo Rapporto @Clusit delinea e racconta, come ogni anno, la situazione globale della #cybesecurity. Secondo i risultati… - VMware_IT : L'ultimo Rapporto @Clusit delinea e racconta, come ogni anno, la situazione globale della #cybesecurity. Secondo i… - VincenzoOrab96 : Non solo questa ma anche la meno famosa 'Circus' che racconta il loro ultimo giorno insieme. -