Ultime Notizie – “Visita Xi è storica | Cina lavora per pace”

(Di lunedì 20 marzo 2023) “La Russia accoglie con favore la disponibilità dellaad aiutare a risolvere la crisi in Ucraina“. Il presidente russo Vladimir Putin si appresta ad accogliere Xi Jinping. Il presidente cinese sarà a Mosca indal 20 al 22 marzo. “La Russia – dice Putin al Quotidiano del Popolo – è grata allaper una linea equilibrata sulla situazione in Ucraina, per aver compreso i retroscena e le vere ragioni”. “Ladel presidente cinese Xi Jinping a Mosca è una pietra miliare, a conferma della natura speciale delle relazioni tra i nostri due Paesi”, dice Putin. “Le relazioni tra Russia esono oggi la pietra angolare della stabilità globale e un modello di cooperazione armoniosa”, sottolinea. “Il gasdotto Power of Siberia tra Russia e– afferma Putin – è diventato ...