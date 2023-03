Ultime Notizie – Vela | Torresani fa il bis alla Arcipelago | prima regata del campionato italiano 6 50

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 20 marzo 2023) Buona laper il velista e navigatore Alessandro, romano, 30 anni, che a bordo del Pogo 3 Porto Rosso Softway ITA 1012 in coppia con Francesco Fabiani ha vinto a Punta Ala lad’altura6.50, che apre la stagione più importante per la Classe Mini, velieri di appena 6 metri e mezzo concepiti per una delle più famose regate oceaniche, la Mini Transat. Alessandroha replicato il successo dello scorso anno in questa: dodici mesi dopo, con tanta esperienza in più, uno sponsor importante e il supporto del Circolo dellaSicilia, con questa beneaugurante vittoria inizia la fase di avvicinamentoMini Transat 2023 che partirà da Les Sables d’Olonne in Francia a settembre. Una classe e una ...