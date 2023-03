Ultime Notizie – Usa, sparatoria in campus liceo Texas: feriti due studenti (Di lunedì 20 marzo 2023) sparatoria nel campus di una scuola superiore di Arlington, in Texas, dove due studenti sono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale. Lo ha riferito l’emittente televisiva Kdfw. La polizia di Arlington ha spiegato che la sparatoria è avvenuta intorno alle 7,30 ora locale fuori dalla scuola e che l’aggressore è stato fermato. Il distretto scolastico di Arlington ha spiegato che la scuola è stata chiusa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 marzo 2023)neldi una scuola superiore di Arlington, in, dove duesono rimastie sono stati trasin ospedale. Lo ha riferito l’emittente televisiva Kdfw. La polizia di Arlington ha spiegato che laè avvenuta intorno alle 7,30 ora locale fuori dalla scuola e che l’aggressore è stato fermato. Il distretto scolastico di Arlington ha spiegato che la scuola è stata chiusa. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #XiJinping oggi in #Russia da #Putin: «Nessun Paese ha diritto di dettare l’ordine mond… - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - GoalItalia : Il curioso rendimento offensivo del #Taranto: 2 goal segnati nelle ultime 14 partite ??? - VesuvioLive : Ucciso a 18 anni per errore, forse per un piede pestato: sognava di aprire una pizzeria -