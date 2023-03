Ultime Notizie – Ucraina, Xi chiamerà Zelensky? L'ipotesi (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe chiamare il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky dopo i colloqui a Mosca con il leader del Cremlino Vladimir Putin? Sì, almeno secondo il Financial Times che cita fonti ben informate secondo le quali “è probabile che il leader cinese chiami il presidente ucraino”. E ”Zelensky senza dubbio risponderà a quella chiamata”, prosegue la fonte, sottolineando che ”Xi ha un’enorme influenza su Putin”. “Dopo un viaggio a Mosca, Xi potrebbe chiamare Zelensky”, ha scritto il giornale citando una fonte a condizione di anonimato. Non commenta, invece, il Cremlino. “Siete seri quando chiedete al portavoce di Putin di questo? Sbagliate destinatario” della domanda, ha infatti replicato il portavoce Dmitry Peskov, rispondendo così ai giornalisti che gli chiedevano se ci sarà una telefonata tra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe chiamare il suo omologo ucraino Volodymyrdopo i colloqui a Mosca con il leader del Cremlino Vladimir Putin? Sì, almeno secondo il Financial Times che cita fonti ben informate secondo le quali “è probabile che il leader cinese chiami il presidente ucraino”. E ”senza dubbio risponderà a quella chiamata”, prosegue la fonte, sottolineando che ”Xi ha un’enorme influenza su Putin”. “Dopo un viaggio a Mosca, Xi potrebbe chiamare”, ha scritto il giornale citando una fonte a condizione di anonimato. Non commenta, invece, il Cremlino. “Siete seri quando chiedete al portavoce di Putin di questo? Sbagliate destinatario” della domanda, ha infatti replicato il portavoce Dmitry Peskov, rispondendo così ai giornalisti che gli chiedevano se ci sarà una telefonata tra ...

