Ultime Notizie – Ucraina, Wagner chiede aiuto a Russia: “Kiev prepara attacco” (Di lunedì 20 marzo 2023) La Wagner chiede aiuto a Mosca in vista dell’offensiva che l’Ucraina si appresta a lanciare nella nuova fase cruciale della guerra. Il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, ha scritto al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu per vantare di avere il controllo del 70% di Bakhmut, città al centro del conflitto da settimane, ma anche per chiedere aiuto in vista dell’offensiva su vasta scala che stanno preparando gli ucraini. Pubblicata dal canale Telegram di Prigozhin, la lettera è ripresa anche dalla Tass. “Attualmente, le unità della Wagner controllano circa il 70% di Bakhmut e continuano l’offensiva fino alla sua totale liberazione”, scrive Prigozhin. “Secondo le informazioni disponibili, a fine marzo, primi di aprile, il nemico prevede di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 marzo 2023) Laa Mosca in vista dell’offensiva che l’si appresta a lanciare nella nuova fase cruciale della guerra. Il capo dei mercenari, Yevgeny Prigozhin, ha scritto al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu per vantare di avere il controllo del 70% di Bakhmut, città al centro del conflitto da settimane, ma anche perrein vista dell’offensiva su vasta scala che stannondo gli ucraini. Pubblicata dal canale Telegram di Prigozhin, la lettera è ripresa anche dalla Tass. “Attualmente, le unità dellacontrollano circa il 70% di Bakhmut e continuano l’offensiva fino alla sua totale liberazione”, scrive Prigozhin. “Secondo le informazioni disponibili, a fine marzo, primi di aprile, il nemico prevede di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #XiJinping oggi in #Russia da #Putin: «Nessun Paese ha diritto di dettare l’ordine mond… - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - persemprecalcio : Contratto #Singo: cosa sta succedendo in casa #Torino? Le ultime notizie in casa granata sul rinnovo del giocatore… - LaSantitae : #NonStopRainOfElijah Ultime notizie! Piove senza sosta in Kenya dopo che Elia, il Profeta della pioggia, ha comanda… -