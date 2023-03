Ultime Notizie – Turchese Baracchi e Jessica Selassié su Radio Cusano Campus con format J&T Show

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 20 marzo 2023) È decollato da un paio di mesi il J&T, il programmafonico condotto su, emittentefonica dell’Università Niccolò, da una coppia eccezionale:, professionista da anni nel mondofonico e televisivo, e, vincitrice del Gf Vip 6 che debutta come conduttricefonica. Energia, entusiasmo e professionalità si aggiungono alla leggerezza e alla freschezza dei temi affrontati nelle puntate: dalla moda al gossip all’amore. Il seguitissimo programma è in onda ogni martedì dalle 18.30 alle 19.30 sued in ...