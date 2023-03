Ultime Notizie – TikTok preoccupa i governi ma è quasi impossibile da acquistare

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 20 marzo 2023). Piace decisamente agli italiani: nel 2022 gli utenti mensilmente attivi erano oltre 18,3milioni (in forte crescita rispetto all’anno precedente) meno di quelli di Instagram (circa 27 milioni) ma che è arrivato nel nostro Paese 7 anni prima. Oltre il 35% degli utenti italiani della piattaforma cinese ha un’età compresa tra i 18 e i 24 anni.piace molto anche agli americani (più di 100 milioni di iscritti); forse troppo vista la sua proprietà cinese, tant’è che l’Amministrazione Biden ha chiesto alla società proprietaria (Byte Dance) di mettere in vendita le sue quote o di prepararsi ad affrontare un divieto totale di diffusione negli Stati Uniti. A presentare formalmente la richiesta è stato il Committee on Foreign Investment in United States, l’organismo federale che sovraintende gli investimenti esteri negli USA con l’obiettivo ...