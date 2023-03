Ultime Notizie – stabili contagi, decessi e terapie intensive (Di lunedì 20 marzo 2023) Sono stabili i contagi Covid in Italia, così come i decessi e le presenze in terapia intensiva, nell’ultima settimana, mentre i ricoveri scendono del 7,9%. “Dopo la discesa delle Ultime due settimane sono sostanzialmente stabili (-1%) i nuovi casi settimanali, che rimangono comunque ampiamente sottostimati. Dai 23,9mila nella settimana precedente si attestano a quota 23,7mila, con una media mobile a 7 giorni di 3.387 casi al giorno”. Così il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, presenta i risultati del monitoraggio indipendente nella settimana dal 10 al 16 marzo. I decessi passano a 212 contro i 216 di 7 giorni fa, le terapie intensive sono stabili a 104 presenze e le persone in isolamento domiciliare sono 139.157 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 marzo 2023) SonoCovid in Italia, così come ie le presenze in terapia intensiva, nell’ultima settimana, mentre i ricoveri scendono del 7,9%. “Dopo la discesa delledue settimane sono sostanzialmente(-1%) i nuovi casi settimanali, che rimangono comunque ampiamente sottostimati. Dai 23,9mila nella settimana precedente si attestano a quota 23,7mila, con una media mobile a 7 giorni di 3.387 casi al giorno”. Così il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, presenta i risultati del monitoraggio indipendente nella settimana dal 10 al 16 marzo. Ipassano a 212 contro i 216 di 7 giorni fa, lesonoa 104 presenze e le persone in isolamento domiciliare sono 139.157 ...

