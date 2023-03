Ultime Notizie Serie A | Le condizioni di Chiesa | Mancini parla del problema del calcio italiano

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione diNews 24 Juve, lediLa Juve esclude lesioni per Federicodopo l’infortunio di ieri contro l’Inter. Le parole disuldelIn conferenza stampa il CT Azzurro hato di quello che per lui è uno dei problemi del: «Non si gioca più per strada» L’AIA contro la Roma: pronta una dichiarazione pubblica Dopo le numerose squalifiche accumulate e il Derby, l’AIA vuole fare una dichiarazione contro la Roma. La Procura apre un’indagine sull’affare ...