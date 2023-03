Ultime Notizie – Roma | incendio in appartamento | morto 55enne

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 20 marzo 2023) Unè divampato in undi un palazzo in via Putignano, nel quartiere Casilino a, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Sul posto i poliziotti delle volanti che hanno portato in salvo una donna e il figlio minore. Nel rogo èinvece il marito di 55 anni. La donna e il bambino sono stati trasportati in codice rosso in ospedale per le inalazioni da fumo. Intossicati anche due poliziotti intervenuti. Non sono chiare le cause del rogo. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione