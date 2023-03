Ultime Notizie Roma del 20-03-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 marzo 2023)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la risoluzione del conflitto in Ucraina sarà possibile se le parti seguiranno le linee guida del concetto di sicurezza collettiva a dirlo il presidente cinese XI jinping’s in un’intervista al quotidiano Russo rossijskaja Gazzetta di Pechino arrivato oggi a Mosca per una visita di Stato di tre giorni la prima in quasi 4 anni la prima di un leader mondiale da quando la corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto per il presidente russo Vladimir Putin della Russia sono buoni vicini e partner affidabile ha detto Sì jimping appena arrivate Russia secondo quanto riporta Ria novosti lago la tundra è arrivato nel golfo di Follonica dopo un viaggio lungo quasi un mese Singapore imbarcazioni costata circa 330 milioni di euro alla Snam sarà in grado di stoccare 170000 metri cubi di ...