Ultime Notizie Roma del 20-03-2023 ore 18:10 (Di lunedì 20 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale sera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina Aggiungi 300 novantesimo giorno a casa bianca Terracina a proporre il cessate il fuoco Chi è vero respinga il presidente cinese XI Jin ping e Mosca per incontrare Vladimir Putin e la Cina e la Russia sono buoni vicini e affidabili siamo pronti a vigilare con Mosca sul ordine mondiale basato sul diritto internazionale sui principi della Carta delle Nazioni Unite ha affermato il presidente cinese sul tavolo il piano di pace cinese per l’Ucraina si avrà poi un colloquio telefonico con il freddo che ucraino tedeschi che lancia un appello sì jimping e usi la sua influenza per Putin per fermare la guerra il cremino sostiene gli Stati Uniti non vogliono la tregua arriva una provocazione dell’ex presidente mettere si potrebbe lanciare un missile contro la corte penale ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 marzo 2023)dailynews radiogiornale sera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la guerra in Ucraina Aggiungi 300 novantesimo giorno a casa bianca Terracina a proporre il cessate il fuoco Chi è vero respinga il presidente cinese XI Jin ping e Mosca per incontrare Vladimir Putin e la Cina e la Russia sono buoni vicini e affidabili siamo pronti a vigilare con Mosca sul ordine mondiale basato sul diritto internazionale sui principi della Carta delle Nazioni Unite ha affermato il presidente cinese sul tavolo il piano di pace cinese per l’Ucraina si avrà poi un colloquio telefonico con il freddo che ucraino tedeschi che lancia un appello sì jimping e usi la sua influenza per Putin per fermare la guerra il cremino sostiene gli Stati Uniti non vogliono la tregua arriva una provocazione dell’ex presidente mettere si potrebbe lanciare un missile contro la corte penale ...

