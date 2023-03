Ultime Notizie Roma del 20-03-2023 ore 17:10 (Di lunedì 20 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e l’Ucraina giunge al 390 esimo giorno fin jimping è atterrato a Mosca la Cina e la Russia sono buoni vicini e partner affidabili dice siamo pronti a vigilare con Mosca l’ordine mondiale sul diritto internazionale sui principi della Carta delle Nazioni Unite ha affermato il presidente cinese il tema della maternità surrogata incendia dibattito politico dopo la manifestazione di sabato a Milano da parte delle Famiglie Arcobaleno e la replica del ministro Roccella che definisce questo tipo di aiuto al concepimento come un mercato dei bambini il presidente della commissione cultura camera disponente di Fratelli d’Italia Federico mollicone parlando della maternità surrogata ha detto è un reato grave più grave della pedofilia Siamo di fronte a persone che vogliono ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 20 marzo 2023)dailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e l’Ucraina giunge al 390 esimo giorno fin jimping è atterrato a Mosca la Cina e la Russia sono buoni vicini e partner affidabili dice siamo pronti a vigilare con Mosca l’ordine mondiale sul diritto internazionale sui principi della Carta delle Nazioni Unite ha affermato il presidente cinese il tema della maternità surrogata incendia dibattito politico dopo la manifestazione di sabato a Milano da parte delle Famiglie Arcobaleno e la replica del ministro Roccella che definisce questo tipo di aiuto al concepimento come un mercato dei bambini il presidente della commissione cultura camera disponente di Fratelli d’Italia Federico mollicone parlando della maternità surrogata ha detto è un reato grave più grave della pedofilia Siamo di fronte a persone che vogliono ...

