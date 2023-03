Ultime Notizie Roma del 20-03-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio 15 bambini ucraini evacuati in Russia dal paese in guerra sono già stati uniti con i loro familiari lo ha annunciato il commissario Russo per i diritti dei bambini Maria Nuova belova colpita la settimana scorsa insieme al Presidente della dimir Putin dormo dal resto della corte penale internazionale per la deportazione di bambini dall’ucraina a oggi 380 bambini vivono in famiglie in 19 regioni del nostro paese questi bambini sono più lungo degli istituti sociali in primo luogo nessuno di loro è stato separato dai genitori in secondo luogo se Comprendiamo che i tutori legali possono essere trovati fare immediatamente tutto il possibile per aiutare Queste famiglie Enrico aggiungerti oggi ci sono 15 bambini di otto famiglie che abbiamo riunito con i loro parenti ...