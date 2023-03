Ultime Notizie Roma del 20-03-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cala la fiducia rispetto alla scorsa settimana nel governo nel Presidente del Consiglio Giorgia Meloni mentre la figura più apprezzata rimane il capo dello Stato Sergio Mattarella e quanto emerge dall’ultima rilevazione di quorum youtrend al centro del sondaggio anche la testa piatta il reddito di cittadinanza lo stop alla vendita delle auto a benzina e diesel 2035 e la transizione ecologica la risoluzione del conflitto in Ucraina sarà possibile se le parti seguiranno le linee guida del concetto di sicurezza collettiva dire il presidente cinese XI jinping’s un’intervista al quotidiano Russo rossijskaja Gazzetta i leader di Pechino è arrivato oggi ho una visita di Stato di tre giorni la prima in quasi 4 anni la prima di un leader mondiale da quando la corte penale ...