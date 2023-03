Ultime Notizie Roma del 20-03-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno essere in primo piano luce accoglie con favore la disponibilità della Cina ad aiutare risolvere la crisi in Ucraina così il presidente russo Vladimir Putin e ti apprezza oggi a raccogliere fichi in Ping il presidente cinese Sara moscone in visita dal 20 al 2 marzo la Russia riceputi nel quotidiano del Popolo e grata Latina per una linea equilibrata sulla situazione in Ucraina per avere comprese vetro scena e le vere ragioni la vetrina del presidente cinese una pietra miliare A conferma della natura speciale delle relazioni tra i nostri due paesi dice Putin e le relazioni tra Russia e Cina sono Anzi la pietra angolare della stabilità globale è un modello di Cooperazione armoniosa conclude la cronaca travolti da una valanga durante una discesa fuoripista ieri in Valle D’Aosta una ...