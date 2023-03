Ultime Notizie Roma del 20-03-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 20 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Lunedì 20 marzo a microfono Giuliano Ferrigno in primo piano il presidente russo Vladimir Putin ripone grandi aspettative nei colloqui con l’omologo cinese sigin Ping alla vigilia della sua visita in Russia praticare in un articolo Non abbiamo dubbi che verranno nuovo potente in cui l’intera Cooperazione bilaterale ha detto il presidente russo Putin accolto con favore la volontà della Tina di svolgere un ruolo costruttivo nella risoluzione del conflitto sostenendo inoltre che le relazioni tra Mosca e Pechino sono al punto più alto della loro storia i russi ad oggi è mercoledì il presidente ti ci impiegherà porterà i tuoi rapporti una missione per la pace così almeno l’ha presentata venerdì scorso il Ministero degli Esteri di Pechino la cronaca travolti da una valanga durante una discesa fuoripista ieri in Valle ...