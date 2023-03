Ultime Notizie – le accuse, cosa può succedere (Di lunedì 20 marzo 2023) Donald Trump rischia di essere incriminato, e quindi arrestato, per il caso Stormy Daniels domani, come lui stesso ha proclamato sabato scorso chiamando i suoi a raccolta, o nei prossimi giorni. In questo caso il tycoon – che va ricordato è al centro di altre, e anche più gravi, inchieste in corso – diventerebbe il primo ex presidente degli Stati Uniti a fronteggiare un’incriminazione penale. Che però non gli impedirebbe, persino in caso di condanna, di andare avanti con la sua nuova candidatura alla Casa Bianca. Ecco tutte le implicazioni della vicenda. Di che cosa è accusato Trump Durante la campagna elettorale del 2016, la porno star Stormy Daniels contattò diversi media offrendo di vendere l’esclusiva su quella che descriveva come una relazione extraconiugale avuta con l’allora candidato repubblicano nel 2006, mentre la moglie Melania era incinta. Per pagare il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 marzo 2023) Donald Trump rischia di essere incriminato, e quindi arrestato, per il caso Stormy Daniels domani, come lui stesso ha proclamato sabato scorso chiamando i suoi a raccolta, o nei prossimi giorni. In questo caso il tycoon – che va ricordato è al centro di altre, e anche più gravi, inchieste in corso – diventerebbe il primo ex presidente degli Stati Uniti a fronteggiare un’incriminazione penale. Che però non gli impedirebbe, persino in caso di condanna, di andare avanti con la sua nuova candidatura alla Casa Bianca. Ecco tutte le implicazioni della vicenda. Di cheè accusato Trump Durante la campagna elettorale del 2016, la porno star Stormy Daniels contattò diversi media offrendo di vendere l’esclusiva su quella che descriveva come una relazione extraconiugale avuta con l’allora candidato repubblicano nel 2006, mentre la moglie Melania era incinta. Per pagare il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #XiJinping oggi in #Russia da #Putin: «Nessun Paese ha diritto di dettare l’ordine mond… - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - persemprecalcio : Contratto #Singo: cosa sta succedendo in casa #Torino? Le ultime notizie in casa granata sul rinnovo del giocatore… - LaSantitae : #NonStopRainOfElijah Ultime notizie! Piove senza sosta in Kenya dopo che Elia, il Profeta della pioggia, ha comanda… -