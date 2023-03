Ultime Notizie – Inclusione sociale | Lidl sostiene PizzAut

(Di lunedì 20 marzo 2023)Italia ha scelto di sostenere, una Onlus che ha realizzato un progetto dilavorativa che prende forma in una pizzeria gestita da ragazzi autistici. Un modello che nasce dall’esigenza di offrire lavoro, formazione e dignità grazie alla collaborazione con professionisti della ristorazione e dei processi educativi. Dal 20 marzo al 2 aprile 2023, infatti, nei 730 supermercatipresenti sul territorio nazionale, per ogni confezione venduta di passata di pomodoro a marchio Italiamo, l’insegna donerà 20 centesimi aper sostenere l’Associazione. Al termine dell’iniziativa, inoltre,raddoppierà l’intero ricavato, così da offrire un supporto ancora più tangibile. Il prodotto scelto daper questa iniziativa solidale, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #XiJinping oggi in #Russia da #Putin: «Nessun Paese ha diritto di dettare l’ordine mond… - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - VesuvioLive : Latte fresco, addio nel 2023: non ci sarà più nei supermercati. Il motivo - LidiaCa89396096 : RT @DiSantita: ULTIME NOTIZIE! PATRICK LUGEWE DOPO 4 ANNI, AD UN COMANDO DA NAIROBI, SI ALZA E CAMMINA!!! -

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 22 marzo torna Wired ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... scopri le novità, recensioni e guide all'acquisto sui migliori gadget del momento Il futuro ...

Covid, le notizie. Commemorazione a Bergamo. Gori: "Mai più impreparati" Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Forward guidance attualmente inappropriata Nonostante il tumulto che ha investito il settore bancario nelle ultime settimane, in scia ai fallimenti delle americane Svb e Signature e al salvataggio di ...