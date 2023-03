Ultime Notizie – Genitori Renzi assolti in Appello | le motivazioni della sentenza

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 20 marzo 2023) Le fatture erano false poiché le prestazioni fatturate non erano state effettivamente svolte. Tuttavia non è stato dimostrato il dolo specifico richiesto dalla configurazione del reato e cioè che le fatture fossero state emesse “al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte”. Queste, in sintesi, lecon cui Corte didi Firenze lo scorso 18 ottobre ha assolto perché il fatto non costituisce reato Tizianoe la moglie Laura Bovoli,dell’ex presidente del Consiglio Matteoe attuale leader di Italia Viva, nel processo per emissioni di fatture false. Nello stesso procedimento diè stato invece condannato, ma con la pena ridotta a nove mesi, l’imprenditore pugliese Luigi Dagostino, ‘il re degli outlet’, per il reato di truffa. ...