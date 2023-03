Ultime Notizie – Derby Lazio-Roma | Lotito e la lite con “l’ospite” Mourinho

(Di lunedì 20 marzo 2023) José“ospite” della. L’allenatore dellaè stato protagonista di uno scambio con il presidente biancoceleste Claudiodopo la stracittadina vinta dallaieri. Ed è lo stessoa svelare i dettagli del faccia a faccia. “Io sono all’insegna del rispetto. Non ho proferito parole, ho visto un parapiglia tra un mio giocatore e uno della. Una cosa non mi è andata giù, ovvero che ci fosse il giocatore dellacompletamente nudo nel corridoio. Io mi sono fermato emi ha urlato ‘tu che guardi?’, ho pensato non avesse capito che fossi il presidente dellae io gliel’ho specificato, lui ha rincarato la dose”, dicea “Un giorno da pecora” di Radio 1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #XiJinping oggi in #Russia da #Putin: «Nessun Paese ha diritto di dettare l’ordine mond… - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - Eliud_Kirwa1 : RT @DiSantita: ULTIME NOTIZIE! PATRICK LUGEWE DOPO 4 ANNI, AD UN COMANDO DA NAIROBI, SI ALZA E CAMMINA!!! - LaSabri05506139 : RT @kiara86769608: ULTIME NOTIZIE: Il portavoce della Casa Bianca John Kirby afferma che poiché l'Ucraina è una nazione libera, indipendent… -

RETROCESSIONE Ancora più avvincente la situazione delleclassificate. Al momento, le ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le20 marzo - 14:45Queste, comunque, forniscono l'idea degli enormi sforzi di Huawei per riprendersi dalle ... Tutte ledi macitynet dedicate a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi ...Per chi si fosse perso leinformazioni, la famiglia Find X6 includerà un modello base e una ... 97 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA VIA FONTERelazionate Oppo Find X6 ...

Trieste, foto-trappole nei boschi: così la Regione controllerà l’ingresso dei migranti da Est Corriere della Sera

A lato del successo sofferto dell’Atalanta sull’Empoli, la società orobica al momento deve focalizzarsi anche su un altro discorso delle ultime ore. Dopo aver stipulato un accordo triennale ...Ultimo appuntamento - per questa stagione televisiva - con le interviste pungenti di Francesca Fagnani. Martedì 21 marzo va in onda su Rai Due la quinta e ultima puntata della nuova edizione di Belve.