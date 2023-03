Ultime Notizie – “Cori antisemiti, si fa finta di nulla?” (Di lunedì 20 marzo 2023) “Una curva intera che canta Cori antisemiti, un ‘tifoso’ in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a far finta di nulla?”. E’ il tweet della presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, dopo il derby romano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 marzo 2023) “Una curva intera che canta, un ‘tifoso’ in tribuna con la maglia Hitlerson e il numero 88 e noi, come sempre, gli unici a indignarci e a protestare. Possibile che tutti continuino a fardi?”. E’ il tweet della presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, dopo il derby romano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

