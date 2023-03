Ultime Notizie – “Con rigassificatori azzerata dipendenza da Russia” (Di lunedì 20 marzo 2023) Con l’arrivo della nave rigassificatore Golar Tundra davanti alla costa di Piombino, in Toscana, è “rispettato il cronoprogramma per consentire al nostro Paese di liberarsi del tutto, entro quest’anno, dalla dipendenza del gas russo”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di Radio24. Quando arriverà “l’altra nave a Ravenna – ha aggiunto – azzereremo del tutto la dipendenza. Siamo già passati dal 40% di import di gas dalla Russia nel 2021 al 16% dello scorso anno. Con queste navi completeremo la nostra autonomia, anche grazie agli accordi fatti con l’Algeria” e quelli del “raddoppio del Tap dall’Azerbaigian” e alla riapertura “dello storico gasdotto dalla Libia” e al gas “che potrà arrivare dal Mediterraneo orientale”. Con un “inverno più mite del previsto, con un accordo in Europa sul ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 marzo 2023) Con l’arrivo della nave rigassificatore Golar Tundra davanti alla costa di Piombino, in Toscana, è “rispettato il cronoprogramma per consentire al nostro Paese di liberarsi del tutto, entro quest’anno, dalladel gas russo”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di Radio24. Quando arriverà “l’altra nave a Ravenna – ha aggiunto – azzereremo del tutto la. Siamo già passati dal 40% di import di gas dallanel 2021 al 16% dello scorso anno. Con queste navi completeremo la nostra autonomia, anche grazie agli accordi fatti con l’Algeria” e quelli del “raddoppio del Tap dall’Azerbaigian” e alla riapertura “dello storico gasdotto dalla Libia” e al gas “che potrà arrivare dal Mediterraneo orientale”. Con un “inverno più mite del previsto, con un accordo in Europa sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. #XiJinping oggi in #Russia da #Putin: «Nessun Paese ha diritto di dettare l’ordine mond… - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - dukana2 : RT @PornoNoblogs: La repressione in Italia e nel mondo è fortissima e colpisce chiunque non sia allineato e provi a migliorare la propria s… - Tutto_CalcioNew : #Salernitana, le ultime sulle condizioni di #Mazzocchi #tuttocalcionews #calcio -