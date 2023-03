Ultime Notizie – come funziona il grand jury (Di lunedì 20 marzo 2023) La decisione se Donald Trump dovrà essere incriminato e quindi arrestato per il caso Stormy Daniels dovrà essere presa dal grand jury convocato dal procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg. Tipica istituzione del sistema giudiziario americano, il grand jury viene convocato da un procuratore per determinare se ci sono sufficienti prove per procedere con un’incriminazione. In un procedimento a porte chiuse, il grand jury svolge a sua volta un’attività investigativa, con il potere di inviare mandati di comparizione per testimoni e documenti. I testimoni devono rispondere alle domande dei membri del grand jury, senza poter essere assistiti da un avvocato. I giurati vengono scelti ad estrazione dalla liste degli elettori registrati o altre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 marzo 2023) La decisione se Donald Trump dovrà essere incriminato e quindi arrestato per il caso Stormy Daniels dovrà essere presa dalconvocato dal procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg. Tipica istituzione del sistema giudiziario americano, ilviene convocato da un procuratore per determinare se ci sono sufficienti prove per procedere con un’incriminazione. In un procedimento a porte chiuse, ilsvolge a sua volta un’attività investigativa, con il potere di inviare mandati di comparizione per testimoni e documenti. I testimoni devono rispondere alle domande dei membri del, senza poter essere assistiti da un avvocato. I giurati vengono scelti ad estrazione dalla liste degli elettori registrati o altre ...

