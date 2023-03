Ultime Notizie – Barcellona-Real Madrid 2-1 | Kessie decide il Clasico

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ildella Liga spagnola fraal Camp Nou viene deciso dall'ex Milan Frankche al 92?, entrato da poco,izza il gol del 2-1 finale ela sfida e forse la corsa per il titolo. Ilera passato in vantaggio al 9? con un autogol di Araujo, poi al 45? è arrivato il pari di Sergi Roberto per il finale con il gol di. Xavi vince la sfida e con questo successo il Barca scappa a +12 sulla formazione di Ancelotti: 68 punti per i catalani, 56 per i blancos dopo 26 giornate.