Ultime Notizie – Ascolti tv, ‘Resta con me’ vince la serata (Di lunedì 20 marzo 2023) ‘Resta con me’, la fiction di Rai1 con Francesco Arca, si è aggiudicata la prima serata di ieri con il 19% di share e 3.243.000 telespettatori. Canale 5 con ‘Lo Show dei Record’ ha totalizzato 2.168.000 telespettatori con il 13,8%, mentre ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai3 ha ottenuto 2.216.000 telespettatori pari all’11,4% e, a seguire, nella sezione ‘Il Tavolo’, ne ha raccolti 1.419.000 con il 10%. Su Tv8 il GP Arabia Saudita di F1 ha avuto un seguito di 1.272.000 telespettatori con il 6,9% di share e su Italia 1 ‘Le Iene’ è stato visto da 945.000 telespettatori (5,4%). Su Rai2 la serie ‘Blue Bloods 13’ ha registrato 833.000 telespettatori e il 4,26% nel primo episodio e 754.000 e il 4% nel secondo. Su La7 ‘Non è l’Arena’ ha interessato 706.000 telespettatori pari al 5% di share mentre Retequattro con ‘Zona Bianca’ ha conquistato 498.000 telespettatori e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 20 marzo 2023)con me’, la fiction di Rai1 con Francesco Arca, si è aggiudicata la primadi ieri con il 19% di share e 3.243.000 telespettatori. Canale 5 con ‘Lo Show dei Record’ ha totalizzato 2.168.000 telespettatori con il 13,8%, mentre ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai3 ha ottenuto 2.216.000 telespettatori pari all’11,4% e, a seguire, nella sezione ‘Il Tavolo’, ne ha raccolti 1.419.000 con il 10%. Su Tv8 il GP Arabia Saudita di F1 ha avuto un seguito di 1.272.000 telespettatori con il 6,9% di share e su Italia 1 ‘Le Iene’ è stato visto da 945.000 telespettatori (5,4%). Su Rai2 la serie ‘Blue Bloods 13’ ha registrato 833.000 telespettatori e il 4,26% nel primo episodio e 754.000 e il 4% nel secondo. Su La7 ‘Non è l’Arena’ ha interessato 706.000 telespettatori pari al 5% di share mentre Retequattro con ‘Zona Bianca’ ha conquistato 498.000 telespettatori e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - putino : Piccolo thread relativo alle ultime notizie sul fallimento della Silicon Valley Bank e le sue conseguenze. Thread a… - jdstreamscom : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, ultime notizie. #XiJinping oggi in #Russia da #Putin: «Nessun Paese ha diritto di dettare l’ordine mondiale». ?T… - PornoNoblogs : Gli esseri umani si spostano da un territorio all'altro per i motivi più vari: guerre, repressione, salute, lavoro,… - CorriereCitta : Ostia, boom di furti al parco giochi: ancora raid nel weekend per poche centinaia di euro -